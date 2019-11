"Ogłoszenie sprzedaży tak istotnego banku, jakim jest mBank jest zbyt ważną sprawą, by nie była przez nas analizowana. Będziemy ją analizowali tylko w kontekście potencjalnie istniejących synergii naszej części bankowej" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.



"PZU nigdy nie rozważało i nie rozważa sprzedaży swoich banków" - dodał.



W ub. tygodniu prezes Banku Pekao - należącego do Grupy PZU - Michał Krupiński informował, że bank skupia się na wzroście organicznym, ale zlecił analizy dotyczące potencjalnego przejęcia mBanku.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



Pod koniec października minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówił, że rząd jest zainteresowany, żeby aktywa mBanku, wystawione na sprzedaż przez Commerzbank, przeszły w ręce instytucji, które "można powiedzieć, są bardziej krajowe, aniżeli zagraniczne".



Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

