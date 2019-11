Protesty w Bagdadzie: demonstranci okupują most w centrum miasta

Źródło: PAP

Demonstranci w Bagdadzie w sobotę okupują część mostu, z którego zostali usunięci tydzień wcześniej - informuje Reuters. Jest to główny most prowadzący do Zielonej Strefy. W związku z protestami zamknięto przejście graniczne z Iranem.