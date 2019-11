Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Seco/Warwick wyniosła 336 mln zł na koniec września bieżącego roku, podała spółka.



"W okresie od stycznia do września 2019 roku spółki grupy zdobyły zamówienia na łączną kwotę 299 mln zł w porównaniu do 321 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej zamówień (blisko 30%) przypadło na segment Aftersales, 24% na segment Pieców Topialnych, następnie po około 20% na segmenty Pieców Próżniowych i Aluminum Process, a 7% portfela zleceń pozyskano w segmencie Pieców Atmosferowych" - czytamy także w raporcie kwartalnym.



Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)