Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PBG powołała Jerzego Karneya na nowego prezesa zarządu, podała spółka. Na stanowisku wiceprezesa pozostał Dariusz Szymański. Ponadto w skład zarządu, na stanowisko członka zarządu, został powołany Michał Maćkowiak. Dotychczasowy wiceprezes Mariusz Łożyński został odwołany. Aktualny zarząd PBG będzie działał w składzie trzyosobowym.



"Kandydaturę prezesa zarządu zgłosiła Małgorzata Wiśniewska, która po uporządkowaniu spraw spadkowych formalnie stała się głównym akcjonariuszem spółki. Od śmierci założyciela PBG, Jerzego Wiśniewskiego, stanowisko prezesa zarządu pozostawało nieobsadzone przez ponad 2 miesiące. Dziś na czele PBG i całej grupy stanie osoba z ogromnym doświadczeniem w sektorze finansowym i zarządzaniu oraz bardzo dobrymi relacjami z instytucjami finansowymi" - czytamy w komunikacie.



Jerzy Karney zawodowo był związany z największymi na polskim rynku finansowym bankami i towarzystwami, takimi jak: Bank Pekao, Raiffeisen, Polski Bank Rozwoju czy TU PZU. Sprawował także funkcje w zarządach i radach nadzorczych, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa funduszu inwestycyjnego Maggelan Pro-equity Fund I oraz funkcję prezesa zarządu HAWE, podano również.



"To jest jeden z najbardziej wymagających okresów, w jakich znalazła się spółka PBG i Grupa. Stoimy przed ogromnymi i bardzo trudnymi wyzwaniami. Ze swojej strony mogę zapewnić, że jesteśmy zdeterminowani do wypracowania i uzgodnienia możliwie najlepszego wariantu działania z interesariuszami Grupy PBG. Dlatego też w składzie zarządu potrzebujemy lidera, który wraz z dotychczasowym wiceprezesem zarządu Dariuszem Szymańskim odpowiedzialny będzie za realizację założonej strategii Grupy PBG" - powiedziała główna akcjonariuszka PBG Małgorzata Wiśniewska, cytowana w komunikacie.



"Dotychczasowa wizja założyciela PBG i byłego prezesa Jerzego Wiśniewskiego powinna być kontynuowana. Aby to było możliwe, najpilniejszego działania ze strony zarządu spółki wymaga uzgodnienie porozumienia z obligatariuszami oraz doprowadzenie do realizacji opóźnionych dezinwestycji. To jest kluczowe w perspektywie krótkoterminowej. To również powinno ochronić wartość aktywa strategicznego, jakim jest należący do spółki pakiet akcji Rafako S.A. W dłuższej perspektywie realizacja strategii Grupy PBG powinna umożliwić wzrost wartości tego aktywa, czego oczekują zarówno wierzyciele PBG, jak i akcjonariusze Rafako. Wyjście naprzeciw wierzycielom PBG, uporządkowanie sytuacji spółki oraz porozumienie w zakresie podpisania aneksu nr 7 w sprawie dodatkowych prac na bloku Jaworzno 910

MW będzie także stabilizować sytuację Rafako S.A." - dodał prezes Jerzy Karney.



Prace zarządu PBG w funkcji członka zarządu wzmocni Michał Maćkowiak, który od 2008 roku związany jest z grupą kapitałową PBG, a od wielu lat był jednym z najbliższych współpracowników prezesa Jerzego Wiśniewskiego. Michał Maćkowiak swoje doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w spółce PBG, gdzie obejmował m.in. stanowiska dyrektora biura zarządu oraz dyrektora biura relacji

inwestorskich. Następnie w spółce Rafako obejmował m.in. stanowiska: dyrektora biura relacji inwestorskich oraz dyrektora biura innowacji. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Rafako EBUS, która odpowiada w Grupie Rafako za realizację innowacyjnego projektu dotyczącego uruchomienia produkcji i wprowadzenia na rynek małego autobusu elektrycznego, wskazano także.



Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)