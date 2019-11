genXone planuje debiut na rynku NewConnect w 2020 r.



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - genXone chce jeszcze w tym miesiącu rozpocząć kampanię crowdfundingową, a w przyszłym roku planuje zadebiutować na rynku NewConnect, podała spółka.

"genXone - biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej - planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2020 r. Wcześniej spółka chciałaby pozyskać środki w ramach equity crowdfundingu. Ma to pomóc firmie w realizacji innowacyjnego projektu, którego celem będzie lepsze poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego" - czytamy w komunikacie.

Nadrzędnym celem spółki genXone, której jednym z akcjonariuszy jest Diagnostyka Sp. z.o.o, największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce, jest poprawa jakości życia poprzez tworzenie, wdrażanie i rozwijanie innowacji w dziedzinie genetyki. Jedną ze ścieżek tej poprawy ma być pomoc w określeniu panaceum na choroby cywilizacyjne XXI w, takie jak: alergie, depresja, otyłość czy choroby autoimmunologiczne. Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że zarówno źródła tych problemów, jak i potencjalnego rozwiązania należy szukać w mikrobiocie jelitowej. Świat mikroorganizmów bytujących w ludzkim ciele jest niezwykle złożony i bardzo dynamiczny. Jego kształt w znacznym stopniu zależy od stylu życia człowieka. Skład mikrobioty jelitowej oraz wzajemne oddziaływanie człowieka i jego mikrobiomu stały się fundamentem do rozwoju najnowszego projektu spółki o nazwie Nanobiome, czytamy dalej.

"Mikrobiom jelit jest niezbędnym elementem naszego organizmu. Ma on zdecydowanie największy wpływ na różne aspekty fizjologii ludzkiego ustroju oraz jego podatność na wiele chorób. Opracowywany przez nas projekt Nanobiome dostarczy szczegółowej wiedzy na temat całej mikroflory, jaka żyje w naszym przewodzie pokarmowym. Dzięki takiemu badaniu będziemy mogli lepiej zrozumieć, jakie bakterie wpływają na ludzki mikrobiom oraz docelowo określić powiązanie zidentyfikowanych mikroorganizmów z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Prace nad testem są już na tyle zaawansowane, iż mamy w planach przystąpić do komercjalizacji produktu na początku przyszłego roku" - powiedział prezes i założyciel spółki Michał Kaszuba, cytowany w osobnym komunikacie.

Pierwszą i podstawową dziedziną działania genXone, na której opiera się m.in. najnowszy projekt, jest sekwencjonowanie nanoporowe, jedna z gałęzi sekwencjonowania III generacji, nazywanego również NGS (ang. next generation sequencing). Przewagą sekwencjonowania nanoporowego opracowanego przez Oxford Nanopore Technologies (ONT) jest możliwość uzyskiwania odczytów o niedostępnej dotychczas długości. Tak długie odczyty sekwencji nukleotydów zwiększają szansę poznania kontekstu całych genomów lub znacznych ich fragmentów. Daje to spółce, będącej jedynym polskim partnerem Oxford Nanopore Technologies posiadającym licencję na wykorzystanie tej unikalnej technologii komercyjnie, nowe możliwości w dziedzinie genetyki, podano także.

"W portfolio usług firmy znajdują się również analizy z obszaru diagnostyki medycznej. Wykorzystywana przy tym jest metoda multiplex Real-Time PCR, która pozwala na wykazanie w testach bezpośredniej obecności DNA bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów. W tym zakresie genXone oferuje badania z zakresu infekcji układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego oraz nerwowego. W ramach badań diagnostycznych genXone pracuje również nad wdrożeniem analizy genetycznej w kierunku predyspozycji do rozwoju chorób onkologicznych" - czytamy także.

Jednym z celów strategicznych spółki jest tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium - w szczególności skierowanych do branży medycznej i przemysłowej. Dlatego, oprócz wspominanego wyżej projektu badania mikrobiomu jelit, firma prowadzi również prace nad dwoma prototypami testów, które planuje wprowadzić do swojej oferty.

Przy realizacji najważniejszego projektu Nanobiome firma ma w planach rozszerzenie analizy mikrobiomu na inne środowiska organizmu człowieka, takie jak skóra czy drogi oddechowe.

"Spółka prowadzi także badania naukowe skupione nad ewolucyjnymi zmianami w genomie tzw. ewolucyjne znaczenie fuzji chromosomów. Jednocześnie genXone wraz z partnerami naukowymi i biznesowymi pracuje nad autorskimi zestawami odczynników do sekwencjonowania nanoporowego, które w przyszłości będą komercyjnie oferowane użytkownikom tej technologii" - podsumowano w materiale.

