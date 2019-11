EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28 mld euro we wrześniu



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 28 mld euro we wrześniu 2019 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC).

Konsensus rynkowy wynosił 22,3 mld euro nadwyżki.

"Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (27 mld euro), w dochodach pierwotnych (4 mld euro) oraz w usługach (10 mld euro). Zostały one częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych (13 mld euro)" - podał bank centralny w komunikacie.

W ciągu dwunastu miesięcy zakończonych we wrześniu 2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 321 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 378 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC.

(ISBnews)