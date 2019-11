Arctic Paper rozważa budowę farmy solarnej o mocy 5-6 MW za 17-18 mln zł



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Arctic Paper przymierza się do instalacji fotowoltaicznych źródeł wytwarzania energii na terenie swoich fabryk. W pierwszym etapie miałaby powstać instalacja o mocy 5-6 MW w Kostrzynie, poinformował prezes Michał Jarczyński. Koszt inwestycji to ok. 17-18 mln zł.

"Chcemy zbudować silną nogę energetyczną, dzięki której nie tylko produkowalibyśmy energię na własne potrzeby, ale sprzedawalibyśmy nadwyżki na zewnątrz. W tym kontekście przymierzamy się do postawienia źródeł solarnych na terenie naszych fabryk, w pierwszej kolejności w Kostrzynie" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Według niego, na terenie fabryki w Kostrzynie miałaby powstać instalacja o mocy 5-6 MW, kosztem około 17-18 mln zł.

"Nasze zakłady są duże powierzchniowo, na przykład w samym Kostrzynie dysponujemy ok. 50 ha terenu, a wykorzystujemy ok. 15 ha. Już wygospodarowaliśmy ok. 10 ha z przeznaczeniem pod instalację fotowoltaiczną" - powiedział prezes.

Jak poinformował, spółka jeszcze nie zdecydowała, czy zrealizuje tę inwestycję samodzielnie czy z partnerem zewnętrznym.

"Decyzja w sprawie inwestycji formalnie powinna zostać podjęta na początku II kwartału 2020 roku, projekt rozpocząłby się w II połowie przyszłego roku, a wiosną 2021 roku nowa instalacja powinna rozpocząć pracę" - ocenił Jarczyński.

Według niego, zdecydowana większość energii produkowanej przez nową instalację trafiałaby na sprzedaż, bo potrzeby energetyczne fabryki w Kostrzynie z nawiązką pokrywane są przez obecną elektrociepłownię zasilaną gazem ziemnym.

"Jeżeli ten projekt wypali, w przyszłości będziemy mogli przyłączać kolejne instalacje, także w pozostałych zakładach firmy" - podsumował szef spółki.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)