Creepy Jar zapowiedział premierę nowej gry w wesji na PC na II połowę 2020 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Creepy Jar zapowiedział premierę nowej gry na 2021 rok. Gra z elementami survivalu osadzona w scenerii science fiction trafi na PC w drugiej połowie 2021 r., podała spółka. Jej budżet będzie większy niż "Green Hell".

"Od wielu miesięcy pracowaliśmy nad kilkoma koncepcjami równolegle. Ostatecznie po dziesiątkach analiz wybraliśmy tę, która naszym zdaniem ma największy potencjał sprzedażowy. Będzie to zaawansowany symulator rozwoju bazy wraz z elementami survivalu, z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science fiction. Część zespołu została już delegowana do nowego projektu. Zakładamy, że budżet gry będzie większy niż 'Green Hell'. Kolejne szczegóły będziemy ujawniać sukcesywnie wraz z rozwojem projektu" - powiedział prezes Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Premiera nowej gry (zawierającej już tryb kooperacji) w wersji PC na platformie Steam wstępnie planowana jest na II połowę 2021 r. Planowane są również wersje na konsole Microsoft, Sony oraz Nintendo Switch, wskazano także.

Do czasu wydania nowej gry Creepy Jar planuje jeszcze wydać wersję co-op swojego hitu "Green Hell", a także wersje konsolowe gry na wszystkie najpopularniejsze urządzenia.

"Wersja co-op jest już prawie gotowa. Premierę uzależniamy od wyboru przez naszych partnerów najlepszego okna sprzedażowego. Myślę, że wkrótce poinformujemy również o stanie praca nad wersjami konsolowymi" - dodał Kwiatek.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)