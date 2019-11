Leroy Merlin złożył wniosek do UOKiK ws. nabycia części mienia Tesco Polska



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Leroy Merlin Inwestycje złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia części mienia Tesco Polska, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 25 października, sprawa jest w toku.

Planowana koncentracja polega na nabyciu przez Leroy Merlin Inwestycje nieruchomości Tesco Polska położonych w trzech polskich miastach, wraz z budynkami i infrastrukturą oraz określonymi, powiązanymi z nieruchomościami prawami, podano.

Leroy Merlin Inwestycje to spółka wyłącznie kontrolowana przez Bricolage Invessement France, która z kolei należy do Grupy Adeo. Przedmiotem faktycznej działalności spółki jest nabywanie nieruchomości i ich wynajmowanie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej innym przedsiębiorcom, w tym Leroy-Merlin Polska.

Tesco Polska jest częścią brytyjskiej Grupy Tesco, na czele której stoi Tesco plc. Głównym przedmiotem działalności Tesco Polska jest sprzedaż detaliczna artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku za pośrednictwem sklepów wielkopowierzchniowych. Uzupełniającą działalność Tesco Polska stanowi wynajem powierzchni handlowych na rzecz podmiotów trzecich w sklepach wielkopowierzchniowych, w których Tesco Polska prowadzi działalność.

(ISBnews)