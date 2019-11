Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - KGHM odnotował 695 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 363 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk netto ze sprzedaży wyniósł 823 mln zł wobec 647 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 641 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 5 364 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 973 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 869 mln zł w porównaniu z 14 787 mln zł rok wcześniej.



"Przychody po 9 miesiącach 2019 r. wyniosły 13 050 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 15%. Wzrost przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi, srebra i złota i korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN przy niższych notowaniach miedzi i srebra" - czytamy w raporcie.



Jednostkowe koszty wyniosły 11 075 mln zł i kształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. o 1 526 mln zł głównie z uwagi na wyższe koszty wsadów obcych i niższy przyrost zapasów, co przełożyło się na wyższą sprzedaż miedzi i srebra, podano także.



Przychody segmentu KGHM International w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 601 mln USD. Zwiększenie o 28 mln USD (+5%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest pochodną wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services, jak również zwiększenia przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych. Przychody ze sprzedaży miedzi uległy zmniejszeniu o 50 mln USD (-15%) w wyniku obniżenia wolumenu sprzedaży tego metalu (-6%) oraz spadku efektywnej ceny sprzedaży (z poziomu 6 548 USD/t w pierwszych kwartałach 2018 r. do 5 982 USD/t w pierwszych kwartałach 2019 r.). Wzrost wolumenów sprzedaży metali szlachetnych o 5,8 tys. troz (+12%) oraz osiągnięcie wyższych zrealizowanych cen sprzedaży skutkował zwiększeniem przychodów ze sprzedaży TPM o 19 mln USD (+32%). Przychody DMC uległy zwiększeniu o 54 mln USD, co jest związane głównie z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii, wynika również z raportu.



Przychody segmentu Sierra Gorda wyniosły po trzech kwartałach 2019 r. 720 mln USD (dla 100% udziału), czyli 1 522 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź (55%), podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1663 mln zł wobec 1430 mln zł zysku rok wcześniej.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)