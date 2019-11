TIM miał 5,74 mln zł zysku netto, 9,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - TIM odnotował 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 9,83 mln zł wobec 6,96 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,65 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 214,33 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 14,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 647,35 mln zł w porównaniu z 606,39 mln zł rok wcześniej.

"Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wynik netto grupy kapitałowej TIM za trzy kwartały 2019 roku, był przede wszystkim dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one narastająco 647 347 tys. zł, czyli wzrosły o 6,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przyrostowi przychodów towarzyszył nieco wolniejszy wzrost kosztów operacyjnych (o 4,5%), co wynikało m.in. z rosnącej efektywności wykorzystania możliwości operacyjnych centrum logistycznego w Siechnicach, należącego do 3LP S.A." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 18,26 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

