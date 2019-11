Robyg wprowadził do oferty 89 lokali w ramach inwestycji City Sfera w Warszawie



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 89 lokali o metrażach od 30 m2 do 90 m2 w ramach kolejnego etapu inwestycji City Sfera w Warszawie, podała spółka. Budowa rozpocznie się w II kw. 2020 r., a zakończenie prac planowane jest na IV kw. 2021.

"Osiedle City Sfera w atrakcyjnej lokalizacji w Warszawie notuje rekordy sprzedaży. Łącznie na tym osiedlu około 1 000 lokali, a do sprzedaży wprowadziliśmy już - wraz z mikroapartamentami - ponad 400 mieszkań. Robyg może poszczycić się wysokim zaufaniem klientów - obecnie mniej niż 5% lokali w ofercie to lokale gotowe - oznacza to, że klienci kupują nasze mieszkania na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Ponadto polecenia stanowią około 20% sprzedaży Grupy Robyg, co jest najlepszą rekomendacją naszej działalności" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r.

(ISBnews)