PKP Cargo może podjąć decyzję ws. akwizycji w Rumunii jeszcze w 2019 r.



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - PKP Cargo może podjąć do końca br. wewnętrzną decyzję ws. nabycia udziałów w jednej z rumuńskich spółek, z którymi prowadzi rozmowy, jednak jest mało prawdopodobne, by zakończyło proces w tym roku, wynika ze słów prezesa Czesława Warsewicza.

"W kontekście akwizycji bierzemy pod uwagę sytuację na rynku, nie spieszymy się bardzo, prowadzimy bardzo racjonalny proces oceny ryzyk i potencjału, który te firmy mają. Trwają te rozmowy, czy się zakończą - trudno powiedzieć" - powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej, pytany, czy widzi szanse na zamknięcie transakcji w tym roku.

"Zawsze szansa jest, ale na to składa się wiele elementów. W jednym procesie jesteśmy bliżsi pewnej oceny due diligence, ale mamy organy korporacyjne, które muszą to zatwierdzić. Pewnie jeżeli chodzi o finalne podpisanie i przejście procedur korporacyjnych to jest bardzo mało prawdopodobne [jeszcze w br.], natomiast podjęcie decyzji naszej wewnętrznej jest możliwe" - dodał prezes.

W połowie października PKP Cargo rozpoczęło rozmowy z rumuńskimi spółkami Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL i Romcargounit SRL dotyczące nabycia w nich udziałów. Spółki powiązane są ze sobą w aspekcie właścicielskim i biznesowym. Prowadzą działalność w obszarze kolejowych przewozów towarowych na rynku rumuńskim, podano wtedy.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)