XTPL podpisało memorandum o współpracy z koreańskim HPK Inc.



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - XTPL oraz koreański HPK Inc. - jeden z głównych dostawców urządzeń do naprawy defektów w wyświetlaczach dla LG - podpisały memorandum of understanding (MoU), podała spółka. Podpisanie memorandum otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji biznesowych dotyczących umowy licencyjnej.

Przedstawiciele koreańskiego partnera odbyli wizytę referencyjną w siedzibie XTPL we Wrocławiu. Udana komercjalizacja innowacyjnej technologii XTPL w obszarze naprawy defektów będzie stanowiła dla spółki otwarcie perspektywicznego sektora wyświetlaczy, podano.

"Naprawa defektów w wyświetlaczach jest obecnie jednym z dwóch pól aplikacyjnych, w których prowadzimy komercjalizację naszej technologii. Podpisane dziś memorandum z HPK oznacza wejście na kolejny, wyższy poziom w relacji biznesowej z tym partnerem. Co ważne, podobnie jak HPK, preferujemy współpracę w modelu licencyjnym. Jest to rozwiązanie korzystne dla XTPL, bo zabezpieczające nasze interesy. Obrany model licencjonowania najlepiej wykorzystuje potencjał spółki w zakresie kreowania nowych rozwiązań technologicznych i pozwala nam na szybsze wejście na rynek" - powiedział prezes XTPL Filip Granek, cytowany w komunikacie.

HPK Inc. rozwija i wytwarza m.in. urządzenia do naprawy defektów w wyświetlaczach. Firma jest jednym z głównych dostawców tych rozwiązań dla koncernu LG, którego spółka zależna LG Display odpowiada za 17% światowej produkcji wyświetlaczy, co klasyfikuje ją na drugim miejscu po chińskim BOE (18%), z którym XTPL podpisało niedawno umowę na ewaluację technologii i rozpoczęło projekt typu proof of concept.

W podpisanym właśnie dokumencie obie strony określiły główne cele biznesowe związane z ewentualną współpracą komercyjną. Partnerzy zainteresowani są zawarciem umowy licencyjnej. Zagwarantuje ona dla HPK dostęp do technologii naprawy defektów w wyświetlaczach, którą producent ten zamierza zaimplementować w wytwarzanych przez siebie urządzeniach, natomiast dla XTPL ma oznaczać stabilne źródło przychodów w kolejnych latach, podano również.

"Udana komercjalizacja w zakresie naprawy defektów będzie stanowiła uwiarygodnienie naszej technologii w globalnej branży wyświetlaczy. To z kolei umożliwi otwarcie drogi do rozwoju technologii oraz jej przyszłych wdrożeń w kolejnych obszarach tego sektora. Dla naszych partnerów implementacja rozwiązań XTPL przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności i potencjału biznesowego" - dodał Granek.

Podpisane z koreańskim partnerem MoU to efekt konsekwentnych działań XTPL w ramach przechodzenia przez wieloetapowy proces komercjalizacji, typowy dla spółek działających w obszarze tzw. deep tech. Zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, jakie realizował zespół XTPL z partnerami zainteresowanymi zakupem technologii dedykowanej do naprawy defektów w wyświetlaczach, umożliwiły szybsze wejście z HPK na kolejny poziom współpracy. Zawarcie porozumienia oznacza rozpoczęcie etapu, którego celem jest dopasowanie technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego tego partnera (ang. design in) oraz uruchomienie procesu negocjacji warunków biznesowych przyszłej umowy, podsumowano.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)