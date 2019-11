Vantage Dev. i Rank Progress wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsięwzięcia



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który będzie docelowo realizował projekt deweloperski w Warszawie, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 19 listopada. Sprawa jest w toku.

"Rank Progress S.A. oraz Vantage Development S.A. zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, poprzez zawiązanie spółki celowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub poprzez nabycie przez Rank Progress S.A. i Vantage Development S.A. udziałów w już istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od podmiotu zajmującego się działalnością w zakresie sprzedaży spółek" - czytamy w komunikacie.

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest utworzenie SPV SZ, która nabyć ma udziały w spółkach operacyjnych realizujących (docelowo) inwestycję, zmierzającą do realizacji projektu deweloperskiego w Warszawie, realizowanego w dwóch etapach: (a) w pierwszym etapie przeprowadzona zostanie inwestycja, polegająca na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego (z dopuszczeniem lokali użytkowych) oraz (b) w drugim etapie zrealizowana zostanie inwestycja, polegająca na budowie budynku usługowego lub biurowego z lokalami usytuowanymi na parterze budynku. Prawa do nieruchomości, na których zrealizowana ma zostać inwestycja, przysługiwać będą spółkom operacyjnym, podano także.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.



(ISBnews)