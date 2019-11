Indykpol ma porozumienie w sprawie działań na rzecz wycofania spółki z GPW



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Indykpol zawarł porozumienie ze spółkami Rolmex i Warmińsko-Mazurski Handel Międzynarodowy, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz - w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania akcji spółki z obrotu regulowanego, podała spółka.

"Akcjonariusze posiadają łącznie 2 459 126 akcji, stanowiących ok. 78.70% kapitału zakładowego i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki [...], co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, każdy z akcjonariuszy będzie wykonywał prawa przysługujące mu jako akcjonariuszowi spółki, w sposób mający na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podano także.

"W ramach porozumienia akcjonariusze zobowiązali się do:

1. Podjęcia wspólnie działań niezbędnych do nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Rolmex i spółka;

2. Zgodnego głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym;

3. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy strony wyznaczają Rolmex jako stronę porozumienia wskazaną do wykonywania obowiązków zawiadamiającego, wynikających z art. 69 ustawy" - czytamy dalej.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, wyznaczony celem jego zawarcia, tj. do dnia, w którym upłynie termin, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego w ostatecznej decyzji, na podstawie której udzielone zostanie zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji lub zgoda na wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, podsumowano.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 891,48 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)