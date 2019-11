Nextbike Polska: NB Tricity wnioskuje o ogłoszenie upadłości



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - NB Tricity, spółka zależna Nextbike Polska, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Nextbike Polska.

29 października br. Nextbike informował, że Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odstąpiło od umowy ze spółką NB Tricity dotyczącej systemu Mevo w Trójmieście polegającej na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego składającego się 4080 rowerów czwartej generacji z napędem elektrycznym i 660 stacji rowerowych. Jednocześnie Stowarzyszenie wezwało NB Tricity do zapłaty kary umownej w wysokości 8 054 581,2 zł z tytułu odstąpienia od umowy. W związku z powyższym NB Tricity podjęło decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.

(ISBnews)