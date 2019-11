Forte zrezygnowało z budowy nowej fabryki mebli w Suwałkach



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Fabryk Mebli Forte podjął decyzję o "odłożeniu na czas nieokreślony" realizacji inwestycji w nową fabrykę mebli w Suwałkach, podała spółka.

W związku z tym spółka poinformowała, że obecnie nie będzie kontynuować rozmów z Grupą Homag w sprawie zawarcia umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i dostawy wyposażenia linii produkcyjnych do nowej fabryki mebli w Suwałkach.

"Decyzja emitenta podyktowana jest wysoką niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej w Europie oraz stale rosnącymi kosztami działalności spółki, w szczególności dotyczącymi wzrostu kosztów energii i kosztów pracy, jak również ograniczeniami dostępu do siły roboczej, które mogą mieć istotny wpływ na ekonomiczną opłacalność przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie.

Obecnie spółka prowadzi działalność poprzez cztery krajowe oddziały: Ostrów Mazowiecka (główna siedziba oraz zakład produkcyjny), Suwałki (zakład produkcyjny), Białystok (zakład produkcyjny) oraz Hajnówka (zakład produkcyjny).

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

