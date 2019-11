Ryanair zapowiada dodatkowe loty z Modlina do Dublina

Źródło: PAP

Irlandzki Ryanair planuje uruchomić dodatkowe połączenie z lotniska w Modlinie do Dublina. Linia lotnicza poinformowała we wtorek, że od marca 2020 r. będzie dziewięć lotów w tygodniu z Modlina do Dublina.