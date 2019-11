To dobrze, bo transakcje bezgotówkowe to wymierne korzyści dla każdego. Klient nie musi mieć przy sobie gotówki, może też zapomnieć o szukaniu bankomatu czy drobnych. I najważniejsze: człowiek, którego nie ogranicza odliczona w portfelu kwota, kupuje chętniej i zdecydowanie więcej. Sprzedawca posiadający terminal do obsługi płatności bezgotówkowych, usprawnia handel. Sama sprzedaż trwa dużo krócej, nie tworzą się kolejki, znika również problem braku drobnych do wydania reszty czy codziennego transportu dużej ilości gotówki do banku. Korzyści sprawiają, że lokalne, małe biznesy dynamicznie się rozwijają. Program Polska Bezgotówkowa jest nie tylko dla sklepów. Skorzystać z oferty Programu mogą również instytucje sektora publicznego oraz podmioty niebędące przedsiębiorstwami a przyjmujące płatności a więc urzędy gmin i miast, sądy, wyższe uczelnie, instytucje kultury, sportu i rekreacji, szpitale, przychodnie, fundacje i stowarzyszenia. Płatności bezgotówkowe są szczególnie doceniane w urzędach, gdzie sprawniejsza obsługa to mniejsze kolejki i zadowolenie obsługiwanych osób. To wszystko poprawia wizerunek instytucji, która w oczach ludzi staje się przyjazna i nowoczesna.

Coraz więcej terminali

Z badania "Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019", przeprowadzonego przez firmę Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że Polacy najchętniej płacą kartą, ale jedynie 8 proc. twierdzi, że nie korzysta z gotówki w ogóle. W tej chwili na 1000 mieszkańców Polski przypadają 23 terminale, jednak pomimo dynamicznego rozwoju, dla 37 proc. badanych główną barierą jest brak terminala płatniczego w miejscu, w którym chcą zapłacić za usługę. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że takie sytuacje najczęściej zdarzają się na bazarach i targowiskach a 25% wskazało fryzjera, kosmetyczkę czy serwis samochodowy. Jak widać, wciąż jest sporo do zrobienia. Właśnie dlatego Fundacja Polska Bezgotówkowa zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom, urzędom i instytucjom, które zdecydują się przyjmować transakcje bezgotówkowe. W ramach prowadzonego przez Fundację Programu Polska Bezgotówkowa terminal można zdobyć bezkosztowo. Fundacja pokrywa koszty związane z instalacją i utrzymaniem terminala. Do Programu mogą zgłaszać się małe i średnie przedsiębiorstwa a także mikropodmioty, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowały płatności kartą. Podmioty te nie mogą mieć więcej niż 5 placówek detalicznych.

Miliony transakcji

W tej chwili w kraju funkcjonuje ponad 230 tysięcy terminali płatniczych, które zostały zainstalowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że co trzeci przedsiębiorca posiada urządzenie pozyskane w ramach Programu. Do tej pory za pośrednictwem tego sprzętu dokonano ponad 156 milionów transakcji na łączną kwotę 8,1 miliarda zł. Na skorzystanie z Programu Polska Bezgotówkowa zdecydowali się przedstawiciele blisko 300 rodzajów działalności gospodarczej a terminale działają w 12 tysiącach miejscowości w całym kraju. O sukcesie Programu niech świadczy fakt, że ponad 95 proc. użytkowników terminali poleciłoby posiadanie urządzenia innym przedsiębiorcom. Program Polska Bezgotówkowa wystartował w styczniu 2018 roku dzięki porozumieniu Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, firm Visa i Mastercard.