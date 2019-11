Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla: dobę



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - W każdym z trzech zakładów górniczych spółki Tauron Wydobycie z grupy kapitałowej Tauron uruchomiono w listopadzie nową ścianę wydobywczą, podał Tauron. Ich zdolność produkcyjna to około 10-13 tys. ton węgla kamiennego na dobę. Uruchomienie ścian pozwoli kopalniom grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego.

W zakładach górniczych Tauron Wydobycie działa tym samym obecnie łącznie pięć ścian wydobywczych, poinformowano.

"Wielkość zasobów w trzech nowych ścianach wydobywczych szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach jakościowych. Uruchamiamy nowe ściany, ale i pracujemy nad poprawą efektywności pracy naszych zakładów górniczych. Przygotowywany jest program funkcjonowania i optymalizacji kosztowej dla spółki. Naszym priorytetem pozostaje zakończenie inwestycji strategicznych, takich jak budowa szybu Grzegorz w ZG Sobieski i poziomu 800 m w ZG Janina" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Wartość całego realizowanego programu inwestycyjnego w Tauron Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w tym roku nakłady na inwestycje w tym segmencie wyniosą ponad 300 mln zł, poinformowano

Największe realizowane zadanie to budowa Szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski, którego docelowa głębokość wyniesie 870 metrów. Realizacja inwestycji pozwoli na udostępnienie nowych pokładów węgla. Inwestycja osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 r., zaznaczono.

"Dodatkowo w zakładzie Janina pogłębiony został szyb Janina VI i budowany jest poziom 800 m. Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został już ukończony. W tej jednej ze strategicznych inwestycji Tauron Wydobycie, wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Realizowana inwestycja udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego" - czytamy także.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zrewitalizowano już ponad 2 000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2 500 metrów wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla.

Spółka finalizuje również inwestycje, które poprawią jakość produkowanych paliw węglowych m.in. dla klientów indywidualnych. Jeszcze w tym roku w Jaworznie zostanie uruchomiony nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję lepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)