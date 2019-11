Nabór do orgaznizowanej po raz trzeci Sieci Mentorów PFR potrwa do 17 grudnia - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju. "W programie ma szansę wziąć udział 51 start-upów, na które czeka pięć miesięcy mentoringu, indywidualne spotkania z wybranym ekspertem i wsparcie w rozwoju jednego z pięciu obszarów" - wskazano. Do programu dołączyło 13 praktyków biznesu (tzw. mentorów), w tym 11 z branży medycznej.

"Śledzimy światowe trendy biznesowe i technologiczne, słuchamy potrzeb polskiego rynku oraz społeczeństwa i reagujemy na nie. Dlatego nasze programy edukacyjne wciąż ewoluują" - zaznaczył, cytowany w środowym komunikacie, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że polskie innowacyjne firmy medyczne mają ogromny potencjał, dlatego PFR chce "wesprzeć ich w rozwoju także przez inicjowanie współpracy start-upów z wybitnymi ekspertami branżowymi".

Oferta Sieci Mentorów PFR jest skierowana - jak podano - do osób i zespołów, które prowadzą start-up w początkowej lub średniej fazie rozwoju. "W trzeciej edycji szczególną uwagę warto zwrócić na pulę ekspertów z obszaru zdrowia, ale do programu mogą aplikować start-upy, działające w różnych obszarach" - czytamy. Firma zgłaszająca się do programu, jak wyjaśniono, wybiera jednej z pięciu dziedzin, w którym potrzebuje wsparcia: tworzenie zespołu, marketing, rozwój biznesu, relacje inwestorskie i zarządzanie produktem, a następnie wskazuje maksymalnie dwóch ekspertów, z którymi chce współpracować.

"Kluczowym etapem rekrutacji jest umotywowanie potrzeby mentoringu w wybranym obszarze, które start-up przygotowuje w formie 5-minutowego nagrania wideo" - dodano. Udział w programie jest bezpłatny.

Wybrane firmy od lutego do końca czerwca będą uczestniczyć w minimum 2-3 spotkaniach z wybranym mentorem.

Jak podał PFR, w ramach dwóch poprzednich programów napłynęło prawie 200 zgłoszeń, spośród których zaproszenie do współpracy z mentorami otrzymało 70 start-upów. (PAP)

autor: Magdalena Jarco