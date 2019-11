Immofinanz miał 202,6 mln euro zysku netto, 237,1 mln euro EBIT w I-III kw.



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 202,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. wobec 135 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 237,1 mln euro wobec 150,1 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 203,4 mln euro w I-III kw. 2019 r. wobec 175,7 mln euro rok wcześniej.

"Dynamiczny wzrost zysków odnotowany przez Immofinanz w poprzednim roku był kontynuowany przez pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Przychody z czynszów wzrosły o 15,8% do 203,4 mln euro (w tym przeklasyfikowanie z początkowego zastosowania MSSF 16). Po dokonaniu korekty z tytułu tych przeklasyfikowań, wzrost przychodów z czynszów wyniósł 9%. Wynik z zarządzania aktywami wzrósł o 14,3% do 153,8 mln euro, zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 58% do 237,1 mln euro, a trwały FFO 1 (przed opodatkowaniem) z działalności inwestycyjnej poprawił się o 47,4% do 92,8 mln euro. Zysk netto był o 50,1% wyższy i wyniósł 202,6 mln euro, co stanowi podstawowy zysk na akcję w wysokości 1,9 euro" - czytamy w komunikacie.

"Wyniki te świadczą o kontynuacji silnego rozwoju, który rozpoczął się w poprzednim roku. Wysoki wskaźnik obłożenia wynoszący 95% i zdrowy zwrot z wynajmu wynoszący 6,3% dają naszej firmie solidne podstawy ekonomiczne. Po reorientacji naszego portfela w ostatnich latach w celu poprawy jego wydajności, Immofinanz z powodzeniem powrócił na ścieżkę wzrostu. Nasze ostatnie akwizycje w sektorze biurowym i handlowym w połączeniu z ukończeniem dużych projektów wzmocniły naszą zrównoważoną siłę nabywczą i zwiększyły nasz portfel nieruchomości do około 5,1 miliarda euro" - wskazał dyrektor generalny Oliver Schumy, cytowany w komunikacie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)