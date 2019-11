Amica zakłada w strategii ok. 500 mln zł inwestycji w latach 2020-2023



Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Amica planuje w zaktualizowanej strategii ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2023, poinformował prezes Jacek Rutkowski.

"Większość wydatków związana będzie ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i wydajności fabryki we Wronkach oraz transformacją cyfrową" - powiedział Rutkowski podczas konferencji prasowej.

Według niego, istotne środki przeznaczane będą również na rozwój kompletnych linii produktów do zabudowy (produktów i towarów handlowych).

W prezentacji spółka podała, że struktura wydatków będzie przedstawiać się następująco: wzrost mocy produkcyjnych 22%, automatyzacja fabryki 29%, rozwój produktów i towarów 15%, IT 20%, inne 14%.

"Musimy zwiększyć moce i absolutnie musimy iść w kierunku robotyzacji, a to są ogromne pieniądze" - skomentował prezes.

Członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski przypomniał, że nakłady inwestycyjne w latach 2013-2018 sięgnęły blisko 400 mln zł.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

