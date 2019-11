Warszawskie lotnisko może pochwalić się bogatą, 85-letnią historią. Od początku swojego istnienia było portem o ogromnych aspiracjach. Wystarczy przypomnieć, że w pierwszym roku działalności obsłużono 10 750 pasażerów. Dziś prawie pięć razy więcej korzysta dziennie ze stołecznego lotniska. W pierwszych latach swojej działalności Warszawa posiadała regularne połączenia lotnicze z 6 krajowymi oraz 17 zagranicznymi lotniskami. Obecnie z lotniska na Okęciu regularnymi połączeniami można dotrzeć do ponad setki różnych miast w Europie, Ameryce, Afryce, czy Azji.



Historia lotniska obfituje w wydarzenia trudne i dramatyczne. Okres II wojny światowej i doszczętne zniszczenie dróg startowych z okolicznymi zabudowaniami skutecznie powstrzymały falę wznoszącą na jakiej znajdował się warszawski port.



Już po wojnie Warszawa posiadała połączenia z krajowymi portami, a z czasem zaczęto uruchamiać rejsy międzynarodowe. Sukcesywny rozwój był więc znakiem rozpoznawczym stołecznego lotniska. Efektem było otwarcie w 1969 roku nowego Międzynarodowego Dworca Lotniczego, który projektem nawiązywał do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, stosowanych na zachodnich lotniskach. Zaledwie dwa lata później w stołecznym porcie odprawiono pierwszy milion osób.

Kolejne lata to kolejne duże inwestycje oraz nieustanny wzrost ruchu pasażerskiego. Kompleksowa modernizacja terminala oraz terenów przylegających znacznie zwiększyła możliwości operacyjne naszego portu. Obrany wtedy cel i kierunek przyświeca nam do dziś. Nie przestajemy się rozwijać, rośnie ruch przesiadkowy. W 2018 roku odprawiliśmy 17,8 mln pasażerów, a to tylko początek. Warszawa ma obiekt godny stolicy europejskiego kraju, a Lotnisko Chopina jest ważnym punktem na transportowej mapie świata.



Piękna i zmieniająca się historia stołecznego portu, jak i samej awiacji została uwieczniona na ponad 50 wyjątkowych zdjęciach, które są dostępne dla milionów pasażerów podróżujących przez Lotnisko Chopina. Na ekspozycji, w której skład wchodzą fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnej Agencji Fotograficznej, Polskiej Agencji Prasowej, jak również z bogatego archiwum Lotniska Chopina znalazły się dobrze znane historyczne zdjęcia oraz nigdy wcześniej niepublikowane fotografie.



Ta wystawa to nie tylko sentymentalna podróż do przeszłości i opowieść o różnych obliczach Lotniska Chopina, lecz także prawdziwa gratka dla pasjonatów awiacji. Wystawę z okazji 85-lecia Lotniska Chopina można oglądać na Terminalu zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i zastrzeżonej. Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających przez rok.