Boryszew: Zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów aluminiowych w II kw. 2020 r.



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży aktywów aluminiowych w Koninie na rzecz szwedzkiej spółki Gränges w II kwartale 2020 roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki.

"Oficjalnie szacujemy termin finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu na II kwartał 2020 roku. Grupa Gränges działa na rynku europejskim, stąd wniosek do Komisji Europejskiej, który powinien zostać złożony w najbliższych dniach. Spodziewam się decyzji KE w okolicach marca, a jeśli to nastąpi, zamknięcie transakcji powinno mieć miejsce w kwietniu lub maju 2020 roku" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Szef Boryszewa zastrzegł, że nie spodziewa się zastrzeżeń Komisji, jako że spółka przejmująca nie posiada aktywów w Polsce, a i w Europie w zasadzie jedynie w Szwecji, a większość swoich aktywów ma poza Europą.

"Środki ze sprzedaży aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie chcemy przeznaczyć na nowe projekty, rozwój tych części grupy, które pozwolą na jak najwyższe zwroty, a częściowo także na zmniejszenie poziomu zadłużenia" - dodał Lisiecki.

W jego ocenie, poziom zadłużenia, jaki grupa osiągnęła na koniec III kwartału to poziom maksymalny.

"Nie stać nas na to, żeby dalej go zwiększać. Oczekuję, że już na koniec 2019 roku poziom długu znacząco spadnie" - podkreślił prezes.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)