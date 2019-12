PKP IC ma umowę z H. Cegielski FPS na modernizację 13 lokomotyw za 90,3 mln zł



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - PKP Intercity podpisało z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu umowę na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42, podała spółka. Wartość umowy to 90,3 mln zł brutto.

"H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu wykona naprawy okresowe na piątym poziomie utrzymania (P5) wraz z modernizacją lokomotyw. Całkowita wartość kontraktu wynosi 90,3 mln zł brutto, koszt naprawy i modernizacji jednego pojazdu to niemal

7 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Modernizacja jest współfinasowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. PKP Intercity podpisało umowę na realizację tego projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wiosną 2018 roku. Przewoźnik uzyskał dofinasowanie łącznie w kwocie 653,8 mln zł. Poznańska firma ma 24 miesiące od zawarcia umowy na realizację całego zamówienia, poinformowano.

"Bardzo nas cieszy, że na realizacji wielomiliardowego programu inwestycyjnego PKP Intercity, korzystają polskie przedsiębiorstwa. To już kolejny kontrakt podpisany przez naszego narodowego przewoźnika i poznańskiego producenta taboru. Współpraca rozwija się harmonijnie, na czym korzysta cały sektor kolejowy, a przede wszystkim pasażerowie" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Lokomotywy serii SM42 zostaną zmodernizowane na dwuagregatowe z funkcją zasilania wagonów w energię elektryczną. Pojazdy zyskają nowoczesne silniki spalinowe, spełniające najnowszą normę emisji spalin. Rozwiązania, które pojawią się w lokomotywach, takie jak m.in. mikroprocesorowe sterowanie, poprawią właściwości trakcyjne pojazdu, a także pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa. Po modernizacji poprawi się bezpieczeństwo pracy lokomotyw, a także ich niezawodność. Niższe będą także koszty eksploatacji unowocześnionych pojazdów serii SM42. Zaplanowane prace przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy maszynistów. Zastosowane rozwiązania wpłyną na obniżenie hałasu i drgań zarówno tych emitowanych do otoczenia, jak i tych, które mają wpływ na personel obsługujący lokomotywę oraz opcjonalnie na pasażerów, podkreślono.

"Zmodernizowane lokomotywy będą bardzo istotną częścią naszego parku taborowego. Ich zastosowanie będzie uniwersalne, co pomoże nam sprawnie zarządzać także nieprzewidzianymi sytuacjami na szlakach kolejowych" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, również cytowany w komunikacie.

Zmodernizowane lokomotywy będą wykorzystywane przede wszystkim do pracy manewrowej. Ponadto będą mogły być wykorzystywane do obsługi czasowo zamykanych części szlaków z uwagi na modernizacje linii kolejowych, obsługi pociągów w awaryjnych sytuacjach związanych z uszkodzeniami trakcji oraz sezonowo uruchamianych składów, prowadzonych po niezelektryfikowanych szlakach, podsumowano.



Umowa jest elementem największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", wartego 7 mld zł.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)