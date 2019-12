Ferrum planuje pozyskać 31 mln zł ze sprzedaży działki w Katowicach w 2020 r.



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Grupa Ferrum liczy na pozyskanie ok. 31 mln zł ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w Katowicach, o powierzchni 7,5 ha, poinformował prezes Krzysztof Kasprzycki.

"Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Murckowskiej w Katowicach, a jest wartość według aktualnej wyceny to ok. 31 mln zł. Wstępnie liczymy na jej sprzedaż w 2020 roku" - zapowiedział Kasprzycki na konferencji prasowej.

Przyznał, że spółka liczy na zainteresowanie głównie ze strony deweloperów.

"Mieliśmy zapytania ze strony podmiotów zainteresowanych sprzedażą części tej działki, ostatnio jeden z naszych kontrahentów wyraził zainteresowanie zakupem 4 ha pod budowę hali, ale skłaniamy się raczej do sprzedaży całości" - dodał.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

