Informację potwierdziliśmy w dwóch niezależnych od siebie źródłach. Sprawa jest rozwojowa. W środę rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Również na środę rano w polskim Ministerstwie Zdrowia zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Pojawić mają się krajowi konsultanci w danych dziedzinach medycyny, eksperci Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

– Podchodzimy do sprawy bardzo poważnie. Dziś po południu dowiedzieliśmy się o zagrożeniu. Już jutro najlepsi fachowcy w Polsce rozważą, co robić dalej – informuje nas źródło z Ministerstwa Zdrowia. U jednego z krajowych konsultantów potwierdziliśmy, że został w trybie „bardzo nagłym” wezwany do Warszawy.

O leku

– Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. Od wielu lat mówi się o tej substancji jako cudownym leku przedłużającym życie, odmładzającym, zapewniającym długowieczność – a więc nie tylko leczącym cukrzycę – wskazuje prof. Zbigniew Fijałek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Narodowego Instytutu Leków w latach 2005–2015.

Szacuje się, że w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników.

– Metformina jest obecnie najlepszą i najważniejszą substancją używaną do leczenia cukrzycy typu II, używaną jednak też często przy leczeniu cukrzycy typu I. Od kilku lat leki z tą substancją czynną przeżywają prawdziwy renesans. Odkryto bowiem jej niesamowite właściwości lecznicze – potwierdza prof. Rajmund Adamiec, dolnośląski konsultant ds. diabetologii.

Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę. Niepożądaną substancją jest N-nitrozodimetyloamina (NDMA). To toksyczny związek chemiczny. Jest bardzo niebezpieczny dla wątroby. Ma też działanie rakotwórcze. NDMA jest wstrzykiwane szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej.

Jedno z naszych źródeł wskazuje, że normy w przebadanych lekach z metforminą przekroczone zostały kilkukrotnie. Drugie, że kilkunastokrotnie. Co to oznacza w praktyce?

– Nie uświadczymy nagłych zgonów. Może się jednak za kilka lat okazać, że zdrowi na pozór ludzie zaczną umierać na nowotwory właśnie wskutek przyjęcia dużej dawki NDMA – wyjaśnia prof. Zbigniew Fijałek.

O tym co dalej

Zarówno Europejska Agencja Leków, jak i Ministerstwo Zdrowia, nie komentują na razie oficjalnie sprawy. Słyszymy, że czas na oficjalne komentarze będzie po uzgodnieniu na forum unijnym zharmonizowanych działań. W resorcie zdrowia słyszymy, że trzeba podejść do sprawy poważnie, zarazem jednak nie wywołując wśród ludzi paniki.

Co zatem powinni robić cukrzycy zażywający metforminę?

– Iść jak najszybciej do swojego lekarza rodzinnego. Ten zaś, w zależności od przekazanych przez administrację publiczną zaleceń, podejmie decyzję co dalej. Prawdopodobne jest przestawianie pacjentów na inne leki. Na szczęście diabetologicznych leków nie brakuje, choć są z reguły mniej wygodne w zażywaniu od metforminy – wyjaśnia Michał Sutkowski, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Tyle że – jak z kolei zauważa Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – leków nie brakuje tylko w teorii. W praktyce aptekarze nadal zmagają się z niedoborami. Jego zdaniem jeśli zostanie podjęta decyzja o wstrzymaniu leków z metforminą w obrocie, 1,8 mln Polaków zostanie odciętych od leczenia z dnia na dzień. Przestawienie ich na inne produkty lecznicze może być trudne i zdrowotnie, i organizacyjnie. Najzwyczajniej w świecie w Europie nie ma aż tylu opakowań leków.

– Wstrzymanie lub wycofanie tych leków z rynku europejskiego – co jest jak najbardziej możliwe – może być problemem dla milionów polskich pacjentów. Taki scenariusz dla substancji takiej jak metformina wydaje się przerażający – uważa Marek Tomków.

Preparaty na polskim rynku zawierające metforminę:

Avamina (tabletki powlekane)

Avamina SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Etform (tabletki powlekane)

Etform 500 (tabletki powlekane)

Etform 850 (tabletki powlekane)

Formetic (tabletki powlekane)

Glucophage 500 (tabletki powlekane)

Glucophage 850 (tabletki powlekane)

Glucophage 1000 (tabletki powlekane)

Glucophage XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metfogamma 500 (tabletki powlekane)

Metfogamma 850 (tabletki powlekane)

Metfogamma 1000 (tabletki powlekane)

Metformax 500 (tabletki)

Metformax 850 (tabletki)

Metformax 1000 (tabletki powlekane)

Metformax SR 500 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Metformin Bluefish (tabletki powlekane)

Metformin Galena (tabletki)

Metformin Vitabalans (tabletki powlekane)

Metifor (tabletki)

Siofor 500 (tabletki powlekane)

Siofor 850 (tabletki powlekane)

Siofor 1000 (tabletki powlekane)

Symformin XR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Źródło: mp.pl

