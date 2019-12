Minister Emilewicz podkreśliła, że Polska jest dobrze przygotowana do dyskusji na temat neutralności klimatycznej. Jak wskazała będzie to tematem numer jeden na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Zaznaczyła jednak, że zanim podejmowane będą jakiekolwiek decyzje należałoby policzyć, ile realizacja Europejskiego Zielonego Ładu będzie kosztowała. Dodała, że jej zdaniem, "Europa nie jest do takiej dyskusji przygotowana".

Jak mówiła, nikt w tej chwili w UE nie odpowie na pytanie, czy, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej, jesteśmy gotowi wycofać z Europy np. przemysł ciężki, zrezygnować np. z produkcji stali, której nie da się wytwarzać bez węgla koksującego. Podkreśliła, że rezygnacja z przemysłu ciężkiego w UE nie oznacza globalnego ograniczenia emisji CO2, bo fabryki te zostaną "wypchnięte poza Stary Kontynent".

Poinformowała, że Ministerstwo Rozwoju kończy prace nad Krajową Strategią Niskoemisyjną, w której przygotowano pięć scenariuszy transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Wskazała, że jeszcze w grudniu dokument ten zostanie przedstawiony na Komitecie do spraw Europejskich. "Wtedy będziemy mogli go zaprezentować" - powiedziała.

Jak czytamy na stronach MR, "Krajowa Strategia Niskoemisyjna jest dokumentem strategicznym, który określi cele i podstawowe założenia transformacji polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku".

Komisja Europejska jesienią ubiegłego roku przedstawiła długoterminową wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. Jej realizacja - jak zaznaczono - będzie wymagać wspólnych działań w siedmiu obszarach. Chodzi o efektywność energetyczną; energię ze źródeł odnawialnych; czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym; infrastrukturę i połączenia międzysystemowe; biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.

