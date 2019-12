NCBR zgodziło się na wydłużenie do 30 IX terminu realizacji projektu Mabionu



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyraziło zgodę na wydłużenie o 9 miesięcy, tj. do 30 września 2020 roku terminu realizacji projektu pn. "Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych", podała spółka.

"Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 19 września 2017 roku. Wartość projektu to 54,2 mln zł, przy czym wartość dofinansowania (wkładu z Funduszy Europejskich) to 27 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowy termin realizacji projektu upływał 31 grudnia 2019 roku, podano także.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

