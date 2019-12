Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku.

"Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 10 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu DM mBank poinformował, że w wezwaniu na sprzedaż akcji ES-System złożone zostały zapisy na łącznie 42 096 603 akcje, stanowiące 98,21% kapitału, po cenie 3,5 zł za sztukę.

W połowie października br. Glamox AS ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 42 863 637 akcji ES-System, stanowiących 100% kapitału zakładowego, po 3,5 zł za akcję. Zapisy na akcje były przyjmowane od 4 listopada do 4 grudnia 2019 r.

W połowie listopada Glamox uzyskał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przez przejęcie kontroli nad ES-System.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest GLX Holding AS. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla wobec GLX Holding AS jest fundusz Triton Fund IV.

Akcjonariusze ES-System - Augusta Investment, Bowen Investments, Marta Pilszczek oraz Wysocki s.j. - zawarli wcześniej z Glamox AS umowę dotyczącą sprzedaży akcji ES-System w wezwaniu. Decyzja ta zakończyła proces przeglądu opcji strategicznych, który został rozpoczęty w maju 2019 r.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)