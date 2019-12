NIK: dostęp do informacji niejawnych prezesa Izby wynika z mocy prawa

Źródło: PAP

Dostęp do informacji niejawnych osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie, m.in. prezesa NIK, wynika z mocy prawa, a nie uzyskanego poświadczenia bezpieczeństwa - podała we wtorek w komunikacie przesłanym PAP Najwyższa Izba Kontroli. Jest to reakcja na informację o wszczęciu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowania sprawdzającego wobec Mariana Banasia.