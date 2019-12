Jest pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

Źródło: PAP

W Dzienniku Ustaw ukazało się we wtorek rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie założeń reformy nadzoru właścicielskiego.