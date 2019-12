GTC sprzedało Neptun Office Center w Gdańsku



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) zamknęło sprzedaż Neptun Office Center w Gdańsku o powierzchni 16,1 tys. m2, podała spółka.

"W 2016 roku nabyliśmy nieruchomość wynajętą w 72% w atrakcyjnej cenie. Doskonałe zarządzanie nieruchomościami, jak również zarządzanie aktywami, pozwoliła nam na zmianę wizerunku budynku a co za tym idzie doprowadziło do wynajęcia całej dostępnej powierzchni. Sprzedaż budynku wygenerowała środki pieniężne które mogą zostać przeznaczone na reinwestycje oraz częściowo możemy się nimi podzielić z akcjonariuszami" - powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Neptun to budynek biurowy klasy A zlokalizowany w Gdańsku Wrzeszczu, przy alei Grunwaldzkiej. Ukończony w 2014 r. Neptun Office Center oferuje 16,1 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 160 miejsc parkingowych, przypomniano.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)