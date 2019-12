Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ailleronu przyjęła rezygnację Łukasza Juśkiewicza z funkcji członka zarządu oraz powołała w jego miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka.



Powodem rezygnacji Łukasza Juśkiewicza jest chęć rozwoju prywatnej działalności gospodarczej w innej branży, niekonkurencyjnej dla spółki, podano w komunikacie.



"Tomasz Król jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Kontroli Wewnętrznej oraz Audytu w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie" - czytamy w komunikacie.



Tomasz Król ma ponad 16-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami w rozbudowanych strukturach grupy kapitałowej oraz w zakresie sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem, a także doświadczenie w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi, badań due diligence, optymalizacji procesów, skutecznego wdrażania zmian, budowania nowych rozwiązań controlingowych, tworzenia strategii oraz zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw, podano również.



W bieżącym roku Tomasz Król dołączył do zespołu zarządzającego finansami Grupy Ailleron, obejmując we wrześniu funkcję dyrektora finansowego. Od 2002 roku związany był zawodowo z Armatura Kraków, przechodząc poszczególne szczeble kariery zawodowej, w tym w szczególności w latach 2010-2017 jako z-ca dyrektora ds. finansowych, a w latach 2017-2019 jako CFO spółki, pełniąc równocześnie funkcję prokurenta samoistnego. W roku 2007 wprowadzał Armaturę Kraków na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika także z komunikatu.



Od dnia 11 grudnia 2019 r., zarząd Ailleronu będzie działał w następującym składzie:

prezes Rafał Styczeń,

wiceprezes Grzegorz Młynarczyk,

wiceprezes Adam Bugaj,

członek zarządu Piotr Skrabski,

członek zarządu Tomasz Król, podsumowano.



Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones. Skonsolidowane przychody wyniosły 117,73 mln zł w 2018 r.



