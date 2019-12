MOL podjął finalną decyzję o rozbudowie rafinerii w Rijece kosztem 600 mln USD



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza oraz zarząd INA - chorwackiej spółki zależnej koncernu MOL - zatwierdziły inwestycję w rozbudowę rafinerii w Rijece, podał MOL. Całkowity budżet inwestycji sięga 600 mln USD.

Inwestycja ma na celu poprawę struktury produktowej rafinerii, dzięki zwiększeniu udziału tzw. białych produktów przerobu ropy, m.in. oleju napędowego, a jej ukończenie planowane jest na 2023 r., poinformowano.

Inwestycja otrzymała również poparcie dwóch największych akcjonariuszy INA - chorwackiego rządu oraz węgierskiego koncernu MOL, podkreślono także.

"Ta decyzja potwierdza zaangażowanie Grupy MOL w INA. Dzięki tej rozbudowie znacząco podniesiemy kompleksowość i efektywność rafinerii w Rijece. Jestem przekonany, że konkurencyjność biznesu rafineryjno-marketingowego INA poprawi się wraz z zakończeniem inwestycji, która będzie miała pozytywny wpływ również na zyskowność spółki w przyszłości" - powiedział prezes Grupy MOL i wiceprzewodniczący rady nadzorczej INA József Molnár, cytowany w komunikacie.

.

Inwestycja wpłynie na poprawę efektywności i kompleksowości rafinerii w Rijece. Stanowi ona istotną część programu transformacyjnego INA Downstream 2023 New Course, którego celem jest przekształcenie segmentu rafineryjnego i marketingowego INA w zrównoważony i dochodowy biznes. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 600 mln USD, co obejmuje m.in. instalację zgazowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy oraz przebudowę istniejących instalacji w rafinerii, podano również.

Program transformacyjny INA Downstream 2023 New Course zakłada również koncentrację produkcji rafineryjnej w Rijece oraz przekształcenie drugiej rafinerii spółki w Sisaku w zakład produkcyjny, skoncentrowany na produkcji asfaltu (projekt zatwierdzony w marcu 2019 r.), działalności logistycznej oraz ewentualnej produkcji smarów i biokomponentów (w zależności od przyszłych decyzji inwestycyjnych), dodano.

"Decyzja o rozpoczęciu modernizacji rafinerii w Rijece to dla INA duży krok naprzód. Cieszę się, że jedna z największych inwestycji w naszym sektorze energetycznym została zrealizowana za kadencji tego rządu. Inwestycja ta pozwoli na poprawę struktury produktowej rafinerii, wzrost zyskowności oraz konkurencyjności w zakresie ochrony środowiska, dzięki znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów" - powiedział chorwacki minister środowiska i energii Tomislav Ćorić, również cytowany w komunikacie.

"Decyzja o rozbudowie rafinerii stanowi ważny krok w historii spółki i istotny element programu modernizacyjnego INA. Dzięki niej, rafineria w Rijece przekształci się w nowoczesny, europejski biznes, który umożliwi spółce zachowanie silnej pozycji rynkowej. Jest to wielki projekt inwestycyjny, który znacząco wpłynie na dalszy rozwój firmy" - dodał prezes INA Sándor Fasimon.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.



(ISBnews)