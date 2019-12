"Szacujemy, że w tym roku wpłacimy jako Fortuna do budżetu ponad 250 mln zł, podczas gdy w 2018 było to 207 mln zł i w 2017 kwota 130 mln zł. Szacujemy, że cała branża bukmacherska może wpłacić 750-780mln zł podatków w tym roku" - powiedział Komarczuk podczas spotkania z dziennikarzami.



"2020 to rok dużych eventów jak olimpiada i Euro. Szacuje się, że rynek wzrośnie w przyszłym roku o 10-15%. Przy takiej dynamice spokojnie branża przekroczy 900 mln zł podatków" - dodał Komarczuk.



Według jego słów, rozwojowi branży może szkodzić podnoszenie płacy minimalnej.



"Jest to już na granicy i może doprowadzić do szerokiego promowania samoobsługi. My testujemy maszyny i mogą zaraz wejść do produkcji" - wskazał prezes Fortuny.



Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie jest spółką zależną od Fortuna Entertainment Group, największego operatora zakładów wzajemnych w Europie Środkowej.



>>> Czytaj też: Pozwy frankowe zalewają sądy. MS proponuje obowiązkową mediację z bankami