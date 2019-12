Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program szkoleniowo-doradczy opracowany przez PARP z pomocą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Pierwszy tego typu w naszym kraju. Oferta AMI jest kierowana zarówno do właścicieli firm i ich kadry zarządzającej, jak i menadżerów średniego szczebla. Celem programu jest przygotowanie menadżerów do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje oraz do tworzenia i wdrażania innowacji w zakresie produktów lub usług.

Czym się wyróżnia program?

Akademię Menadżera Innowacji spośród innych dostępnych na rynku programów szkoleniowych i doradczych wyróżnia silne zorientowanie na potrzeby uczestników. Każda firma biorąca udział w programie przechodzi diagnozę poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa metodą Innovation Health Check. Na jej podstawie otrzyma indywidualne doradztwo i wiedzę. Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Wykłady i warsztaty odbywają się na dwudniowych zjazdach (piątki i soboty). Doradztwo prowadzone jest bezpośrednio w przedsiębiorstwach uczestników Akademii. Program przewiduje do 120 godzin usług doradców (do 60 godz. w przypadku mikroprzedsiębiorstw), którzy pomogą skonfrontować wiedzę szkoleniową z praktyką we własnej firmie. Uczestnicy zakończą program z gotowym planem wdrożenia zmian odpowiadających na potrzeby ich firm.

Duże dofinansowanie

Udział w AMI jest płatny, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych – 80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Pierwszy zjazd II edycji AMI zaplanowany jest na 28 - 29 lutego 2019 r. w Warszawie.

https://www.youtube.com/watch?v=WnnSahM59nc





Dowiedz się więcej i dołącz do Akademii Menadżera Innowacji!