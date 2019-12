Mabion oczekuje, że jego wnioski rejestracyjne będą nadal procedowane przez EMA



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Mabion ocenia, że jego wnioski o dopuszczenie leku MabionCD20 będą nadal procedowane przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) i póki co nie została wydana opinia, wynika z komunikatu spółki.

"Zakończyło się posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), na którym procedowane były wnioski rejestracyjne spółki o dopuszczenie do obrotu leku pod roboczą nazwą MabionCD20. Zgodnie z agendą posiedzenia dostępną na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA), wniosek spółki rozpatrywany był w trybie dodatkowych zagadnień (ang. list of outstanding issues), co oznaczałoby, że będzie nadal procedowany i nie została wydana opinia pozytywna ani negatywna" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, wcześniej w związku z zakończeniem posiedzenia CHMP, spółka [...] otrzymała wstępną informację od reporterów dotyczącą dalszego procedowania jej wniosków. Na podstawie otrzymanej informacji spółka nie była w stanie jednoznacznie wskazać trybu rozpatrywania wniosków podczas posiedzenia CHMP ani ostatecznego wyniku tego posiedzenia. Podjęto więc decyzję o opóźnieniu przekazania informacji, zaznaczono także.

"W ocenie spółki, we wstępnej informacji otrzymanej od reporterów, pojawiły się jednak zagadnienia, które nie były sygnalizowane w dotychczasowych pytaniach EMA, a związane są ze zwiększeniem skali procesu wytwarzania MabionCD20 do 2x2500l objętości hodowli w bioreaktorze i jakością leku uzyskanego w nowej dużej skali" - wskazano w informacji

"Byłoby to nowe podejście regulatora przewidujące usunięcie etapu procedury związanego z oceną wniosku porejestracyjnego w zakresie ww. zwiększenia skali przy jednoczesnym włączeniu tych danych do podstawowej aplikacji. Spółka zastrzega jednak, iż powyższe informacje stanowią jedynie wstępną ocenę spółki na podstawie informacji otrzymanych od reporterów, które stanowiły jedynie wewnętrzne projekty dokumentacji przed posiedzeniem CHMP, w związku z czym dokumenty te mogą istotnie różnić się od dokumentów ostatecznie przyjętych na posiedzeniu Komitetu" - stwierdzono także.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

