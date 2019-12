Plantwear może zadebiutować na NewConnect w styczniu



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji Plantwear, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest na styczeń 2020 roku.

"Dzięki zatwierdzeniu dokumentu informacyjnego weszliśmy w finalną fazę procesu przygotowania do debiutu giełdowego, którego symbolicznym początkiem było przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną niemal dokładnie rok temu" – skomentował prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

W I połowie 2019 roku spółka przeprowadziła kampanię crowdinvestingową na platformie CrowdConnect. Dodatkowo spółka w III kwartale przeprowadziła prywatną emisję akcji. Łącznie spółka pozyskała od inwestorów 2,2 mln zł, przy wycenie na poziomie 10 mln zł.

"Ostatnie miesiące były czasem intensywnej pracy, która zaowocowała dwukrotnym zwiększeniem skali prowadzonej działalności. Nie udałoby się to bez wsparcia inwestorów w kampanii crowdinvestingowej. W trzy kwartały zrealizowaliśmy niemal całą roczną prognozę przychodów oraz prawie połowę prognozy zysku netto, a trzeba pamiętać, że IV kwartał to najlepszy okres sprzedażowy w roku" – dodał Pyrzyk.

Plantwear w okresie od stycznia do września 2019 roku wypracował 6,1 mln przychodów, o niemal 135% więcej r/r. W tym okresie spółka wygenerowała 0,3 mln zł zysku netto (względem straty w analogicznym okresie 2018 roku).

Plantwear podaje, że jest liderem rynku lifestylowych akcesoriów drewnianych w Polsce.

(ISBnews)