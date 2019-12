JSW planuje publikację aktualizacji strategii na I kw. 2020 r.



Ornontowice, 13.12.2019 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaprezentuje radzie nadzorczej projekt aktualizacji strategii 18 grudnia br., a w I kwartale 2020 r. przewiduje publikację tego dokumentu, zapowiedział wiceprezes Artur Dyczko.

"Przygotowujemy trzy dokumenty: plan techniczno-ekonomiczny, aktualizację strategii, program dostosowawczy. 18 grudnia przedstawimy je radzie nadzorczej, a w I kwartale nastąpi publikacja" - powiedział Dyczko podczas spotkania z dziennikarzami.

W połowie listopada JSW podała, że pracuje nad aktualizacją strategii Grupy, w tym analizuje potencjalne scenariusze współpracy z Prairie Mining Limited, z którą pozostaje nadal w kontakcie.

Obecna strategia JSW na lata 2018-2030 zatwierdzona została przez radę nadzorczą spółki w grudniu 2017 roku. Zakłada ona w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)