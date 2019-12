JSW przewiduje przekroczenie 2 mld zł inwestycji w 2019 r.



Ornontowice, 13.12.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przewiduje, że wartość jej inwestycji przekroczy w tym roku 2 mld zł, poinformował wiceprezes Artur Dyczko.

"Pewne jest to, że w tym roku przekroczymy 2 mld zł wydanych na inwestycje" - powiedział Dyczko podczas spotkania z dziennikarzami.

"Będziemy poziom inwestycji płynnie dostosowywać do sytuacji rynkowej i płynnościowej" - dodał wiceprezes, zapytany o poziom nakładów w 2020 r.

Wskazał też, że zarząd spodziewa się, iż od połowy przyszłego roku może zmienić się sytuacja cenowa.

W 2018 r. wydatki na inwestycje Grupy JSW w ujęciu gotówkowym wzrosły o 70,3% r/r do 1 259 mln zł, zaś w I-III kw. 2019 r. zwiększyły się o 69% r/r do 1 637 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)