Rosja wzmocni brygady Iskanderów o dodatkowe wyrzutnie. Podłącza je do internetu

Źródło: PAP

Rosyjska armia zwiększy w systemach rakietowych Iskander liczbę wyrzutni z 12 w każdej brygadzie do 16, co zwiększy ich moc; każda salwa oznaczać będzie odpalenie 32 pocisków. Ponadto Iskandery zostały podłączone do wewnętrznego wojskowego internetu.