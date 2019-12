Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski powiedział w rozmowie z PAP w środę, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze delegatury rzeszowskiej CBA. W tym śledztwie zarzuty usłyszały już wcześniej 24 osoby.

"To kolejne zatrzymania w kręgu tej grupy przestępczej - mieszkańcy woj. podkarpackiego i śląskiego" - wyjaśnił rzecznik. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzali do obrotu faktury VAT poświadczające nieprawdę, przez co możliwe były wyłudzeniami podatkowe - dodał.

Śledczy uważają, że zatrzymani w latach 2014-2016 wprowadzili do obrotu faktury VAT dokumentujące wykonywanie fikcyjnych usług na kwotę około miliona złotych.

"To kolejna odsłona tego wielowątkowego śledztwa, w którym zarzuty usłyszały 24 osoby, w tym były naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu Grzegorz P." - zaznaczył Brodowski. Trzy zatrzymane osoby trafią do Prokuratury Reginalnej w Lublinie. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski