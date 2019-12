Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,4 proc. rok do roku w listopadzie bieżącego roku wobec 2,3 proc. rok do roku inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1 proc.

Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2019 r., podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1 proc. rok do roku w listopadzie 2019 r. wobec 0,7 proc. rok do roku miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg finalnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1 proc. rok do roku.

W całej UE inflacja wyniosła w listopadzie 1,3 proc. rok do roku wobec 1,1 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu.

Najszybciej w UE rosły ceny w Rumunii (3,8 proc. rok do roku), na Węgrzech (3,4 proc.) i Słowacji (3,2 proc.). Najwolniej - we Włoszech i w Portugalii (0,2 proc.), w Belgii (0,4 proc.) i Grecji (0,5 proc.).

