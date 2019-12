"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest obecnie najbliżej zbudowania i uruchomienia stacji badawczej tankowania wodoru" - czytamy w komunikacie.

W połowie 2019 roku PGNiG podpisało list intencyjny o współpracy z Toyota Motor Poland. Uruchomienie i eksploatacja badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem jest elementem tej współpracy, a projekt jest obecnie w fazie realizacji. Stacja powstanie przy centrali PGNiG w Warszawie na ul. Prądzyńskiego, w pobliżu istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego). Jej uruchomienie planowane jest do końca I kw. 2021 r.

Projekt badawczy umożliwi PGNiG przetestowanie w polskich warunkach tankowania pojazdów mechanicznych wodorem i wdrożenie innowacji związanych z tą technologią. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce.

"Chcemy stać się jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce poprzez wykorzystanie kompetencji i doświadczeń spółek z grupy kapitałowej PGNiG w zakresie dystrybucji, przechowywania i użytkowania gazu ziemnego. Projekt budowy badawczej stacji tankowania wodoru ma umożliwić PGNiG - m.in. poprzez współpracę z Toyotą - przygotowanie nowych produktów realizujących ideę nisko- i zeroemisyjnego transportu" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W 2018 r. firma określiła uwarunkowania i czynniki wpływające na możliwości wykorzystania wodoru w działalności przedsiębiorstwa. Określiła główne obszary potencjalnej implementacji wodoru w spółkach z grupy kapitałowej. Jednocześnie wprowadzono monitoring działań i prac badawczo-rozwojowych związanych z wprowadzaniem projektów wodorowych przez przedsiębiorstwa w Europie, Azji i USA w określonych sektorach gospodarki.

W 2018 r. PGNiG uruchomiło też projekt badawczy Eliza, którego zadaniem było przygotowanie podstaw pod realizację badań nad wytwarzaniem wodoru metodą elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czyli rozkład wody na tlen i wodór za pomocą np. wytwarzających energię elektryczną wiatraków.

"W toku realizacji projektu Eliza mogliśmy uporządkować prace i plany badawcze realizowane w PGNiG z uwzględnieniem postępu naukowo-technicznego w poszczególnych branżach. Pozwoliło to na uruchomienie działań w formie projektowej, a w niedalekiej przyszłości zbiór poszczególnych projektu umożliwi uruchomienie programu wodorowego o charakterze badawczo-rozwojowym w GK PGNiG" - powiedział dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Cezary Starczewski.

PGNiG chce skupić się w przyszłości na wytwarzaniu tzw. "zielonego wodoru" z wykorzystaniem własnych źródeł wytwarzania energii, w tym OZE rozwijanymi w poszczególnych obiektach grupy. Współpracować przy tym będą jednostki organizacyjne PGNiG oraz jednostki naukowo-badawcze, w tym Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Podjęte prace są na etapie przygotowania projektu badawczo rozwojowego. W ramach podjętych działań przewidziane jest przygotowanie rozwiązań systemowych obejmujących proces od wytworzenia energii poprzez jej wykorzystanie do produkcji wodoru, a następnie jego dostarczenie odbiorcom końcowym do wybranych instalacji dystrybucyjnych.

"PGNiG bada także możliwości magazynowania wodoru. Wraz z Instytutem Nafty i Gazu oraz firmą Chemkop testuje pod tym względem kawernowe podziemne magazyny gazu. Wyniki prac badawczych pozwolą na decyzję o budowie badawczej instalacji magazynującej wodór na terenie jednego z magazynów gazu, którego PGNiG jest właścicielem" - czytamy dalej.

PGNiG pracuje też z Politechniką Warszawską nad projektem "Power to Gas". W ramach projektu najważniejsze jest zbadanie, w jakich proporcjach możliwe będzie wykorzystanie wodoru w sieci gazowej, aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie infrastruktury, a także aby zarówno gaz ziemny jak i wodór, nie traciły swoich właściwości po wtłoczeniu do magazynów i sieci.

Spółka cały czas z uwagą śledzi rozwój nowych rozwiązań w dziedzinie technologii wodorowych. W swoim konkursie "Młodzi Innowacyjni dla PGNiG" wyróżniła główną nagrodą pracę badawczą o innowacyjnej technologii kompresji i magazynowania wodoru, przypomniano także.

PGNiG chce w najbliższej przyszłości przekształcić realizowane projekty badawcze w specjalny program wykorzystania wodoru.

"Będą to działania rozłożone w czasie oraz powiązane ze sobą logicznie i funkcjonalnie. Taka konstrukcja planowanego programu ma pozwolić na przygotowanie rozwiązania systemowego pozwalającego na uzyskanie maksymalnego efektu ekonomicznego, środowiskowego i wizerunkowego. W ten sposób PGNiG zamierza wykorzystać działalność badawczo-rozwojową do przygotowania się do wprowadzenia nowego rodzaju paliwa gazowego, które może stać się paliwem XXI wieku" - podsumował wiceprezes ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

