Rosja: Nord Stream 2 zostanie uruchomiony do końca 2020 r.

Źródło: PAP

Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak zapowiedział w piątek, że gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie zostanie uruchomiony do końca 2020 roku. Potwierdził zarazem, że do dokończenia budowy tej magistrali Rosja wykorzysta własny statek.