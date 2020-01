Izrael: Minister: zbyt wcześnie mówić, że Iran dąży do broni nuklearnej

Źródło: PAP

Jest zbyt wcześnie, by twierdzić, że Iran jest na drodze do budowy broni nuklearnej po ogłoszeniu przez ten kraj, iż porzuci ograniczenia w zakresie wzbogacania uranu - ocenił we wtorek izraelski minister energetyki Juwal Szteinic.