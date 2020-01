PKP Cargo zmniejszyło przewozy wg masy o 8,9% m: m w listopadzie



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,1 mln ton towarów w listopadzie 2019 r. (-8,9% m/m), przy pracy przewozowej wynoszącej 2 mld tkm (-10% m/m), podała spółka.

"Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r od grudnia 2018 r. W listopadzie 2019 roku dynamika spadku była równa -8,9% r/r. W tym okresie wolumen przetransportowanych ładunków wyniósł 19,5 mln ton. Zmniejszenie przewozów rynku odnotowano również w ujęciu miesiąc do miesiąca (-7,3%), m.in. z uwagi na niekorzystny układ kalendarza (mniejsza liczba dni roboczych) oraz silny spadek produkcji przemysłowej (-5,8%). W listopadzie 2019 r. wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa skurczyła się r/r ósmy miesiąc z rzędu i wyniosła 4,5 mld tkm (-10,8%). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku silnie zmniejszyła się także w ujęciu miesiąc do miesiąca (-7,8%)" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

W okresie styczeń-listopad 2019 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 216,6 mln ton ładunków (-5,8% r/r), natomiast wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 50,6 mld tkm (-7,6% r/r), podano także.

W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy cementu (+19,8%) oraz nawozów sztucznych (+17,8%). W okresie styczeń-listopad 2019 roku pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły w Polsce 91,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,6% w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę w tym okresie wyniosła 23 mld tkm i była niższa o 13,8% r/r, czytamy dalej.

"Rynek kolejowych przewozów towarowych, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, nadal odnotowywał spadki. Branża kolejowa oczekuje jednak, że w 2020 roku przewozy będą miały tendencję wzrostową, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Wynika to ze specyfiki naszej gospodarki, gdzie dominują przewozy ładunków masowych, a akurat w tym segmencie mamy przez cały 2019 rok do czynienia z mniejszymi przewozami kruszyw (z powodu wstrzymania części inwestycji infrastrukturalnych) i rud metali (głównie z powodu wygaszania wielkiego pieca w hucie w Krakowie), a także węgla (na skutek dużych zapasów nagromadzonych w elektrowniach)" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)